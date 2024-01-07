В ГУР прокоментували вдалу атаку на аеродром у Джанкої

18 квітня 2024, 13:02

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про проведену ЗСУ операцію у Джанкої, що призвела до знищення сил і техніки російських окупантів. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив на "Радіо Свобода", що були знищені пускові установки комплексів протиракетної та протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та ушкоджено літаки російської армії.

Юсов наголосив на важливості та масштабності цієї вдалої операції, додавши, що детальніша інформація щодо уражень буде оприлюднена пізніше.

📢«Так, там є і пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, є знищені радіолокаційні системи, є інформація про уражені літаки особового складу. Вся інформація буде сьогодні дещо згодом оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція Збройних Сил України», – сказав він.

Джанкой – це військовий аеродром у тимчасово окупованому Криму, де розміщується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу Збройних сил рашистів, три авіаційні ескадрильї.

📅Нагадаємо, що 17 квітня біля цього аеродрому в тимчасово окупованому місті Джанкой в Криму сталися потужні вибухи та пожежа. Інформацію про це повідомляли місцеві соцмережі, де мешканці поширили фото та відео моменту знищення російської військової техніки та живої сили окупантів.