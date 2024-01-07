Дніпровський район під російською ракетною атакою, є поранені

18 квітня 2024, 13:16

Російські загарбники в черговий раз здійснили ракетну атаку на Дніпровський район. Про двох поранених повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі в четвер, 18 квітня.

📢«Ворог атакував Дніпровський район. Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Є декілька займань», – написав він.

Більш детальну інформацію голова ОВА пообіцяв надати після припинення повітряної тривоги.

📢«Загроза триває. Будьте у безпечних місцях», − додав Лисак.

📅Нагадаємо, що сьогодні проти ночі російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА. Сили ППО знищили усі 13 "шахедів". Збиття відбувалось у семи областях.