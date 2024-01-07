 Результати атаки на аеродром у Джанкої офіційно повідомили в ГУР. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
18 квітня 2024, 13:37

Результати атаки на аеродром у Джанкої офіційно повідомили в ГУР

Українські військові здійснили вдалу атаку на військовий аеродром міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Згідно з повідомленням Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України було знищено чотири російські пускові установки ЗРК С-400. Про це в ГУР офіційно заявили в четвер, 18 квітня.

Також критично пошкоджено або знищено:

  • три радіолокаційні станції;
  • пункт управління засобами ППО;
  • апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

📢«Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється», – додали в ГУР.

📅Нагадаємо, що вночі 17 квітня в тимчасово окупованому Криму відбулися потужні вибухи на військовому аеродромі у Джанкої, де розташований 39-й вертолітний полк російської армії.

Пізніше в мережі з'явилася інформація про ураження комплексів С-400, які, за ствердженням місцевих пабліків та російських пропагандистських ресурсів, були знищені балістичними ракетами ATACMS. Сьогодні у ГУР давали коментарі щодо цієї атаки, а тепер вже офіційно підтвердили успішну операцію зі знищення техніки та живої сили російських загарбників на військовому аеродромі Джанкоя.

Джерело: "ГУР МО"
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