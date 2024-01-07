Результати атаки на аеродром у Джанкої офіційно повідомили в ГУР

18 квітня 2024, 13:37

Українські військові здійснили вдалу атаку на військовий аеродром міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Згідно з повідомленням Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України було знищено чотири російські пускові установки ЗРК С-400. Про це в ГУР офіційно заявили в четвер, 18 квітня.

Також критично пошкоджено або знищено :

три радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

📢«Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється», – додали в ГУР.

📅Нагадаємо, що вночі 17 квітня в тимчасово окупованому Криму відбулися потужні вибухи на військовому аеродромі у Джанкої, де розташований 39-й вертолітний полк російської армії.

Пізніше в мережі з'явилася інформація про ураження комплексів С-400, які, за ствердженням місцевих пабліків та російських пропагандистських ресурсів, були знищені балістичними ракетами ATACMS. Сьогодні у ГУР давали коментарі щодо цієї атаки, а тепер вже офіційно підтвердили успішну операцію зі знищення техніки та живої сили російських загарбників на військовому аеродромі Джанкоя.