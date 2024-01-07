На двох пунктах пропуску поляки відновили блокування кордону

18 квітня 2024, 14:03

Польські фермери знову розпочали блокування напрямків на пунктах пропуску «Корчова – Краківець» та «Медика – Шегині». За повідомленням Державної прикордонної служби України, блокування розпочалося 18 квітня після 9 ранку на пунктах пропуску «Корчова» та «Медика», що знаходяться навпроти українських «Краківець» та «Шегині».

На пункті пропуску «Краківець» обмежено рух вантажних транспортних засобів, які рухаються у напрямку України, а на пункті «Шегині» – як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд. Польські фермери планують продовжити блокування руху по «Краківцю» до 9:00 20 квітня та по «Шегині» – до 9:00 19 квітня.

Станом на сьогоднішній ранок в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на можливість проїзду близько 1500 вантажних транспортних засобів. Ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

Фермери також продовжують блокувати напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська», ускладнюючи рух вантажного транспорту. Протестувальники пропускають по кілька транспортних засобів на годину або обмежують рух зовсім Через ці пункти пропуску польські протестувальники за останній час взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі.

На пункті "Ягодин" пропускають незначну кількість вантажівок в бік України, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю даного напрямку. На сьогоднішній ранок у чергах на території Польщі на цих двох напрямках перебуває близько 600 вантажівок.

У день 16 квітня польські фермери припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів». Також 16 квітня фермери посилили блокування пунктів пропуску «Ягодин»та «Рава-Руська».