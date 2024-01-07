Повідомлено про підозру в держзраді колишній українській судді, яка увійшла до складу «верховного суду днр»

18 квітня 2024, 14:17

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишню суддю Кіровського районного суду Донецька, яка у 2014 році порушила присягу та перейшла на бік ворога.

Зловмисниця з 2016 року входить до складу «верховного суду днр» та забезпечує функціонування судової системи псевдореспубліки. На своїй посаді зрадниця займалася розглядом сфабрикованих проти українців справ у складі «воєнної» та «судової палати у кримінальних справах» фейкової установи.

Під кураторством росіян у складі комісій вона приймає рішення щодо незаконного ув’язнення проукраїнськи налаштованих громадян та забезпечує функціонування так званої «судової гілки влади» окупаційної адміністрації.

Слідчі СБУ повідомили псевдосудді підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч.ч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Викриття фігурантки здійснювали співробітники ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.