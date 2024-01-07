Рекордну кількість САУ «Богдана» вироблено в Україні

18 квітня 2024, 16:42

Українська промисловість продовжує збільшувати виробництво рекордної кількості САУ «Богдана». Президент Володимир Зеленський оголосив про отримання ЗСУ 10 таких артилерійських систем у квітні. Цю інформацію він оприлюднив у Telegram після щоденної наради в четвер, 18 квітня.

Вказується, що президент заслухав доповіді про надходження техніки та боєприпасів, розподіл їх по бойових бригадах та комплектування резервних.

📢«Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 Богдан, у травні й далі – ще більше», – повідомив Зеленський.

Президент також отримав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про поточну ситуацію на фронті та результати удару по російських об’єктах у Криму. За його словами, окупанти зазнали серйозних втрат, що підтверджують зведені дані розвідки.

📢«Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі росія переміщує кораблі, зокрема носії "калібрів", на Каспій», – розповів президент.

МВС повідомило про завершення пошуково-рятувальної операції в Чернігові та ліквідацію наслідків нічного російського обстрілу безпілотниками.

📢«Також було важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися», – резюмував Зеленський.

📅Нагадаємо, що в грудні 2023 року Україна почала виробляти шість САУ «Богдана» щомісяця. Тоді Зеленський зазначив, що є можливість розширення виробництва цих систем калібру 155. На початку квітня ЗМІ повідомили, що цей показник зріс до восьми артилерійських систем щомісяця.