На Чернігівщині росіяни прицільно атакували з дрона автівку з хлібом

18 квітня 2024, 17:15

Російські загарбники здійснили атаку на автомобіль хлібокомбінату в прикордонному районі Чернігівщини у четвер, 18 квітня. Про це повідомили представники МВС України.

Інцидент трапився в Новгород-Сіверському районі, коли дрон під управлінням російських окупантів, здійснив прицільний удар по автомобілю, що перебував поруч із місцевим магазином, де водій зупинився для того, щоб доставити хліб.

Внаслідок вибуху, водій, народжений у 1994 році, отримав контузію легкого ступеня.

📢«Автомобіль та приміщення магазину пошкоджено. На місці працюють необхідні служби», - додали представники МВС.

📅Нагадаємо, декілька днів тому також стався напад російських військ на цивільний автомобіль у прикордонній зоні Чернігівщини.

Також відомо, що вчора Чернігів зазнав ракетного обстрілу з боку російських військ. У результаті цього нападу загинуло 18 людей, а 78 отримали поранення. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.