 На Чернігівщині росіяни прицільно атакували з дрона автівку з хлібом. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
18 квітня 2024, 17:15

На Чернігівщині росіяни прицільно атакували з дрона автівку з хлібом

Російські загарбники здійснили атаку на автомобіль хлібокомбінату в прикордонному районі Чернігівщини у четвер, 18 квітня. Про це повідомили представники МВС України.

Інцидент трапився в Новгород-Сіверському районі, коли дрон під управлінням російських окупантів, здійснив прицільний удар по автомобілю, що перебував поруч із місцевим магазином, де водій зупинився для того, щоб доставити хліб.

Внаслідок вибуху, водій, народжений у 1994 році, отримав контузію легкого ступеня.

📢«Автомобіль та приміщення магазину пошкоджено. На місці працюють необхідні служби», - додали представники МВС.

📅Нагадаємо, декілька днів тому також стався напад російських військ на цивільний автомобіль у прикордонній зоні Чернігівщини.

Також відомо, що вчора Чернігів зазнав ракетного обстрілу з боку російських військ. У результаті цього нападу загинуло 18 людей, а 78 отримали поранення. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.

Джерело: "МВС України"
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