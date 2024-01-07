Німецька компанія відкрила в Україні завод з виробництва дронів

19 квітня 2024, 16:52

В Україні відкрили новий завод німецької компанії Quantum-Systems GmbH з виробництва безпілотників. Про це повідомила пресслужба компанії в четвер, 18 квітня.

Очікується, що завод буде збирати близько 1000 дронів на рік та виготовляти запчастини для них.

Нове підприємство стане другим українським заводом цієї компанії. До кінця року на ньому працюватимуть близько 100 людей.

📢«Quantum Systems інвестує до 6 млн євро протягом наступних двох років. Для компанії це вотум довіри Україні та її співробітникам, і водночас знак прихильності компанії до надання довгострокової підтримки Україні в галузі оборони своєї країни», – зазначено у повідомленні.

Хоча не уточнюється, які саме безпілотники буде виробляти завод, відомо, що раніше Україна отримала 212 розвідувальних дронів Vector, які виробляє Quantum-Systems. Також очікується постачання 500 таких БпЛА вже до кінця цього року.

Новий завод в Україні стане четвертим у мережі компанії із семи аналогічних підприємств, розташованих по всьому світу.

📅Раніше президенту Володимиру Зеленському продемонстрували новий ударний БпЛА, схожий на російський «Ланцет». Він здатний атакувати ворожі цілі на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів.