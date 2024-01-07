 Майже 2 млн євро зібрали жителі Словаччини на снаряди для ЗСУ. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка / Суспільство
19 квітня 2024, 17:08

Майже 2 млн євро зібрали жителі Словаччини на снаряди для ЗСУ

Жителі Словаччини, протягом кількох днів, змогли зібрати близько 2 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України в рамках великої ініціативи Чехії. Про це повідомляє SkyNews.

Хоча влада Словаччини відмовилася приєднуватися до ініціативи чеського уряду щодо постачання боєприпасів для України, громадяни вирішили допомогти самостійно та зібрати певну суму грошей.

📢«Коли я дізнався про ініціативу чеського уряду, я був дуже радий почути, що шукаються всі способи допомогти Україні захиститися від агресора, бо іншого шляху немає», – зазначив один з організаторів збору коштів на снаряди, 99-річний журналіст Отто Сімко, який пережив Голокост.

Зазначається, що Словаччина не надає Україні військову допомогу після того, як парламентські вибори в країні виграла проросійська партія на чолі з робертом фіцо, що став прем'єром. Офіційно Словаччина продовжує надавати лише гуманітарну допомогу та брати участь у гуманітарному розмінуванні України.

📅Нагадаємо, фіцо раніше висловився, що росіяни «ніколи не повернуть» Україні тимчасово окупований Крим і «не підуть» з Донбасу.

Джерело: "SkyNews"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: