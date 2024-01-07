Майже 2 млн євро зібрали жителі Словаччини на снаряди для ЗСУ

19 квітня 2024, 17:08

Жителі Словаччини, протягом кількох днів, змогли зібрати близько 2 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України в рамках великої ініціативи Чехії. Про це повідомляє SkyNews.

Хоча влада Словаччини відмовилася приєднуватися до ініціативи чеського уряду щодо постачання боєприпасів для України, громадяни вирішили допомогти самостійно та зібрати певну суму грошей.

📢«Коли я дізнався про ініціативу чеського уряду, я був дуже радий почути, що шукаються всі способи допомогти Україні захиститися від агресора, бо іншого шляху немає», – зазначив один з організаторів збору коштів на снаряди, 99-річний журналіст Отто Сімко, який пережив Голокост.

Зазначається, що Словаччина не надає Україні військову допомогу після того, як парламентські вибори в країні виграла проросійська партія на чолі з робертом фіцо, що став прем'єром. Офіційно Словаччина продовжує надавати лише гуманітарну допомогу та брати участь у гуманітарному розмінуванні України.

📅Нагадаємо, фіцо раніше висловився, що росіяни «ніколи не повернуть» Україні тимчасово окупований Крим і «не підуть» з Донбасу.