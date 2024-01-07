Зросла кількість жертв російської атаки у Дніпрі: з-під завалів дістали тіло жінки

19 квітня 2024, 17:20

У Дніпрі рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини внаслідок російського удару по місту 19 квітня. Про це повідомляється ДСНС України та головою Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком.

За попередньою інформацією, в Дніпропетровській області загинуло семеро осіб, серед яких дві дитини. Ще 34 людини постраждали, в тому числі одна дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За словами голови ОВА, рятувальники продовжують пошуки ще однієї людини.

📅Нагадаємо, що в ніч проти 19 квітня російські війська нанесли масований ракетний удар по Дніпру та області. У Дніпрі пошкоджена житлова п'ятиповерхівка, вокзал, два інфраструктурні об’єкти. Раніше повідомлялося про сімох вбитих росіянами людей.

💥Під черговим повітряним ударом рф також опинилися Кривий Ріг, Синельникове та Павлоград, де також є жертви та поранені.

❗ У Дніпрі в суботу, 20 квітня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ранкової російської атаки.