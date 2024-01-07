Руйнівні наслідки російської атаки на Дніпро та область

19 квітня 2024, 17:34

В ніч проти 19 квітня та з ранку російські окупанти в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Дніпру та області. Про руйнівні наслідки в обласному центрі та області детально поінформував голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергії Лисак у своєму офіційному Телеграм-каналі в п’ятницю, 19 квітня.

📢«У найбільш пошкодженому будинку продовжуються аварійно-пошукові роботи», – зазначив очільник ОВА про наслідки в обласному центрі.

📢«За уточненими даними, пошкоджені ще 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 3 навчальні заклади, 7 адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура міста», – додав Лисак у повідомленні.

💥Під російським ударом також опинились Кривий Ріг, Синельникове та Павлоград, де також є жертви та поранені.

У Синельниківському районі пошкоджено понад 60 приватних осель та понівечені автівки. Знищена сонячна електростанція. Зруйновано підприємство. Семеро людей звернулись по допомогу з травмами.

❗Нагадаємо, що в Дніпрі в суботу, 20 квітня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок терористичної російської атаки.