Мобілізація загрожує неплатникам аліментів – Мін’юст

19 квітня 2024, 18:13

Згідно з новим законом про посилення мобілізації, багатодітних батьків за несплату аліментів понад три місяці хоча б за одну дитину, – буде позбавлено права на відстрочку від військової служби. Про це повідомляє Міністерство юстиції України в п’ятницю, 19 квітня.

Як вже зазначав заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, мобілізація для такої категорії осіб «ні в якому разі не має бути покаранням».

📢«Військова служба – це обов'язок, як і батьківська відповідальність.Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм та можливість достатньо швидко погаcити борги. Головне – діти отримають фінансове забезпечення», – зазначив він.

У разі, коли заборгованість буде повністю погашена – право на відстрочку буде повернуто.

За інформацією від міністерства, станом на 1 березня 2024 року, в органах Державної виконавчої служби перебуває 520,2 тис. справ про примусове стягнення аліментів. Ця кількість змінюється щомісяця, але ж у середньому по країні чисельність неплатників аліментів залишається приблизно з пів мільйона, з яких 16 200 осіб (3%) станом на березень – складають жінки.

📢«Це дуже високий показник на все населення. У бухгалтеріях підприємств, установах, організаціях з метою відрахування аліментів із заробітної плати (доходів), пенсій боржника перебуває 261,5 тис. постанов про звернення стягнення на доходи боржника. Кількість документів, за якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці, становить 183 тис.», – зазначив Гайченко.

Він також зазначив, що боржники з виплати аліментів не завжди являються фінансово неспроможними.

📢«Однак ці люди умисно переписують майно і статки на родичів, аби виконавча служба не могла стягнути борги. Хоча, згідно з чинним законодавством, за несплату аліментів вони потрапляють до Єдиного реєстру боржників з блокуванням банківських карток, забороною на виїзд, керування ТЗ, користування вогнепальною зброєю. Та навіть достатньо жорсткі обмеження не зупиняють цих людей», – сказав заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.

Він повідомив, що детальної статистики батьків, які заборгували сплату аліментів за понад три місяці та які мають трьох чи більше дітей, – немає, але це не менш ніж 20 тисяч людей, що вірогідно можуть втратити відстрочку від мобілізації.

До того ж повідомляється, що Міністерство юстиції вже здійснює обмін даними з Державною міграційною службою. Виконавці отримують дані з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання або перебування фізичної особи-боржника. Виконавцям надана можливість формувати платіжні інструкції на списання боргів в електронній формі й кількома кліками направляти ці запити клієнт-банкам боржника.

Після того, як новий закон про посилення мобілізації набере чинності (18 травня), військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей мають з'явитися до ТЦК та СП упродовж 60 днів.

📢«Такі громадяни (не лише чоловіки, а й жінки з фармацевтичною чи медичною освітою) повинні довести право на відстрочку. І не лише факт батьківства трьох або більше неповнолітніх дітей. А й відсутність заборгованості, якщо мусять сплачувати аліменти. Навіть якщо така заборгованість буде понад три місяці з виплат одній дитині, людина втратить право на відстрочку.ТЦК подаватимуть запити в Державний реєстр боржників та виконавчих проваджень. Реєстр відправлятиме у відповідь довідки за зразком довідки про несудимість. Далі ТЦК буде ухвалювати рішення щодо наявності або відсутності права на відстрочку», – йдеться у роз'ясненні.

У Мін'юсті зазначили, що цьогоріч в Україні зріс розмір прожиткового мінімуму, а це означає, що й сума мінімальних аліментів теж зросла. Відтепер вона становить не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

📊Нагадаємо, що з січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить для дітей віком до 6 років - 1 281,5 грн; для дітей віком від 6 до 18 років - 1 598 грн.

У міністерстві повідомили, що в законодавстві немає жодних обмежень на стягнення аліментів з військовослужбовців.