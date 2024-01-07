 По припортовій інфраструктурі Одещини росіяни завдали ракетного удару. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
19 квітня 2024, 18:41

По припортовій інфраструктурі Одещини росіяни завдали ракетного удару

Вдень росія знову здійснила ракетний удар по Одеській області, який призвів до пошкодження припортової інфраструктури та госпіталізації однієї людини. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у п’ятницю, 19 квітня.

📢«Одещина знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами. Є пошкодження припортової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Кіпер також повідомив, що госпіталізовано чоловіка з осколковим пораненням. Вибухи пролунали в Одеській області вдень у п'ятницю, 19 квітня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет на Одеську область, а також про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та сходу.

📅Нагадаємо, що вночі 19 квітня росія атакувала Дніпро та область, загинуло семеро людей, ще 35 отримали поранення. 17 квітня внаслідок ранкового ракетного удару росії по Чернігову загинуло 18 людей, 77 - постраждали.

Джерело: "Одеська ОВА"
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