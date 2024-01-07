По припортовій інфраструктурі Одещини росіяни завдали ракетного удару

19 квітня 2024, 18:41

Вдень росія знову здійснила ракетний удар по Одеській області, який призвів до пошкодження припортової інфраструктури та госпіталізації однієї людини. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у п’ятницю, 19 квітня.

📢«Одещина знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами. Є пошкодження припортової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Кіпер також повідомив, що госпіталізовано чоловіка з осколковим пораненням. Вибухи пролунали в Одеській області вдень у п'ятницю, 19 квітня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет на Одеську область, а також про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму та сходу.

📅Нагадаємо, що вночі 19 квітня росія атакувала Дніпро та область, загинуло семеро людей, ще 35 отримали поранення. 17 квітня внаслідок ранкового ракетного удару росії по Чернігову загинуло 18 людей, 77 - постраждали.