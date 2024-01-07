Гуменюк відсторонено, Генштаб шукає нового речника Сил оборони півдня

19 квітня 2024, 19:46

В п'ятницю, 19 квітня, Генштаб ЗСУ повідомив про проведення ротаційних заходів щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня, Наталії Гуменюк.

📢«Прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024. Наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане «голосом» Сил оборони Півдня», - йдеться в офіційному повідомленні Генштабу.

Зазначено, що попри відставку речниці, центр стратегічних комунікацій Сил оборони півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ.

Гуменюк очолювала пресцентр Сил оборони півдня з весни 2022 року. У грудні 2023 ходили чутки про її звільнення, які врешті тоді не підтвердились.

⚠️Важливо зазначити, що 16 квітня 70 українських журналістів звернулися до військового керівництва з вимогою замінити керівницю пресцентру Сил оборони півдня Наталю Гуменюк на «більш компетентну особу». Медійники наполягали, що Гуменюк перешкоджає висвітленню російських воєнних злочинів, систематично не допускаючи журналістів до місця подій.

📅Також 16 квітня Генштаб відхрестився від скандальних заяв колишньої заступниці колишнього міністра оборони, Ганни Маляр, та попросив не втягувати ЗСУ у політичну боротьбу.