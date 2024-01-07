 У ніч на 19 квітня 2024 року знищено бомбардувальник ТУ-22М3, 15 ракет та 14 БпЛА. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
19 квітня 2024, 11:47

У ніч на 19 квітня 2024 року знищено бомбардувальник ТУ-22М3, 15 ракет та 14 БпЛА

У ніч на 19 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.

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💥Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

  • 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань — рф.);
  • 14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. — рф.);
  • 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря);
  • 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
  • 6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
💥 В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;
  • 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 2 крилаті ракети Х-22.

❗️Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.

Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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