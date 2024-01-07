Ізраїль завдав удару по Ірану – ЗМІ

19 квітня 2024, 12:37

Вранці Ізраїль відповів ракетним ударом по Ірану. Про це в п'ятницю, 19 квітня, повідомляє ABC News, посилаючись на високопоставленого чиновника США.

📢«Запуски ракет відбулися після атаки Ірану минулої суботи, коли країна направила залп з понад 300 безпілотних літальних апаратів і ракет до цілей по всій країні, раніше повідомляли ізраїльські військові чиновники. За словами офіційних осіб, усі, крім кількох, були перехоплені Ізраїлем та його союзниками», - зазначається у публікації.

ABC News відзначає, що атака Ірану на Ізраїль сталася більш ніж через шість місяців після того, як терористи ХАМАС вторглися в Ізраїль 7 жовтня, після чого ізраїльські військові розпочали бомбардування сектора Газа.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та військовий кабінет країни зустрічалися декілька разів після ударів по Ірану. Також відомо про щонайменше два удари, які були раніше скасовані та не відбулись.

📅Нагадаємо, що 14 квітня Іран здійснив масштабну повітряну атаку на Ізраїль ракетами та БпЛА у відповідь до недавнього авіаудару по іранському посольству в Дамаску.

Пізніше армія оборони Ізраїлю повідомила, що система протиповітряної оборони перехопила 99% з понад 300 повітряних цілей, випущених Іраном. У відбитті атаки приймали участь багато союзників Ізраїлю, включно з Великою Британією та США.

Також начальник Генштабу Збройних Сил Ірану Мохаммад Багері оцінив удар по Ізраїлю як «успішний».