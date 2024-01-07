Дніпро та область під російським ракетним ударом: сім людей загинуло, серед яких – двоє дітей, багато поранених

19 квітня 2024, 13:04

Унаслідок масованого російського ракетного удару в ніч на 19 квітня у Дніпропетровській області загинули сім людей, серед яких – дві дитини, 26 постраждали. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також повідомив дані щодо російських повітряних ударів, завданих по Дніпру та області вночі та вранці в п’ятницю, 19 квітня.

📢«Важкі ніч та ранок. Область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 - вночі. Деталі щодо цього — згодом. На жаль, є й влучання», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Павлограді пошкоджено одне з підприємств.

📢«У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один — важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджено», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється про загиблих внаслідок удару по Дніпру.

📢«У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджено два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, двоє загиблих і 15 поранених. Інформацію уточнюємо», – йдеться в повідомленні Лисака о 7:39.

Є уточнена інформація щодо жертв удару по Синельниківщині.

📢«Один з дітей, 6-річний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували. Зараз у малого позитивна динаміка, кажуть лікарі. Нехай одужує🙏 На жаль, це єдина втішна новина. Інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується», – поділився оновленою інформацією очільник ОВА.

Також не припиняються російські атаки на Нікопольщину.

📢«Ввечері агресор з артилерії обстріляв сам Нікополь. Вночі - Марганецьку громаду. Пошкоджено два приватні будинки», – повідомляє керівник ОВА.