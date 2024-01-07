 Президент з робочим візитом приїхав на Донбас, де вручив Захисникам нагороди. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
19 квітня 2024, 13:19

Президент з робочим візитом приїхав на Донбас, де вручив Захисникам нагороди

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених захисників у Донецькій області під час робочого візиту. Про це повідомила пресслужба глави держави у п’ятницю, 19 квітня.

За даними пресслужби, Зеленський відвідав медичну роту 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, де поспілкувався з пораненими військовими та запитав про їхнє забезпечення.

Президент вручив захисникам ордени За мужність III ступеня, медалі За військову службу Україні та Захиснику Вітчизни, виражаючи подяку за їхню службу та захист України.

📢«Дякую за службу, за захист України. Нехай вам щастить! Бажаю одужання й перемоги», – зазначив він.

Також президент нагородив медиків роти орденами Богдана Хмельницького III ступеня та медалями За врятоване життя.

📅Нагадаємо, що напередодні на Донеччині через російські обстріли загинули четверо людей у Покровському районі: двоє людей – в Красногорівці, одна людина – в Очеретиному, ще одна – в Селидовому.

Джерело: "Офіс Президента"
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