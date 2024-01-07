Знищена стратегічна авіація росії: збито Ту-22М3, який бомбив ракетами Україну, загинули 2 члени екіпажу

19 квітня 2024, 13:44

У Ставропольському краї на росії зранку впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Відео падіння літака опублікували Повітряні Сили та сухопутні війська ЗСУ. Як наголошується в повідомленні, – це один з тих Ту-22М3, які вночі здійснили ракетну атаку по Україні.

📢«Миттєва карма у дії – літак Ту-22М3 ВКС рф, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї. Льотчики, на жаль, вижили», - повідомили в СВ ЗСУ.

В міноборони на росії вже офіційно зробили заяву, що причиною аварії стратегічного бомбардувальника стала «технічна не несправність». Також рашисти повідомили, що боєкомплекту на борту не було, а бомбардувальник впав у безлюдну місцевість.

В російських же інформаційних ресурсах навіть припустили те, що російський літак підбило російське ж ППО, прикро переплутавши його з БпЛА.

⚠️Важливо зауважити, що це був перший борт стратегічної авіації росії, збитий за весь час повномасштабного вторгнення.

Згодом з’явилась інформація, що не всім російським пілотам-вбивціям вдалось вижити. Російські інтернет-ресурси повідомили про 2 загиблих російських пілотів з екіпажу, в тому числі й командира.

Відео та фото активно поширюють в мережі місцеві свідки падіння стратегічної російської авіації, вартість якої може досягати 300 млн доларів США, а їх й до того не велика кількість на росії – зменшилась ще на одиницю.

📅Нагадаємо, що 12 березня у російському Іванові Іванівській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. На борту було 15 осіб, всі вони загинули. Літак розбився в районі села Богородське. Борт виконував навчальний політ з аеродрому "Північний" і знаходився в повітрі протягом декількох хвилин. У літака спалахнув, а потім відвалився двигун.