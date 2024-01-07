Європейський інвестиційний банк виділить Україні кредит у 560 млн євро

19 квітня 2024, 14:10

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у цьому році виділить кредити на 560 млн євро для України на реалізацію проєктів у різних сферах, включаючи енергетику, транспортну інфраструктуру та відновлення житла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

Згідно з його словами, меморандум про це був підписаний з головою ЄІБ Надією Кальвіно.

📢«Плануємо прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу», – зазначив Шмигаль.

📅Нагадаємо, що в грудні ЄІБ надав Україні майже 100 млн євро на проєкти з відновлення в 18 областях. Ці кошти допоможуть відновити майже 200 малих об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури.