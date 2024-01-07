Як збивали російський Ту-22М3 розповіли в ГУР

19 квітня 2024, 14:25

Російський дальній надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3 було знищено за допомогою тих же засобів, які раніше було використано для ураження російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у п'ятницю, 19 квітня.

За даними ГУР, ця операція була спільною спецоперацією ГУР та Повітряних сил України.

📢«Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився», – йдеться у повідомленні.

Представники ГУР зауважили, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну.

📢«За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата», – додали у розвідці.

📅Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська здійснили чергову масовану атаку ракетами та дронами проти України. Один зі стратегічних російських бомбардувальників Ту-22М3 був збитий і впав біля Ставрополя. Також вже відомо, що принаймні один член екіпажу загинув, другий ймовірно теж, але його досі шукають.

Також відомо, що 23 лютого Сили оборони України збили другий російський літак ДРЛО А-50 за допомогою радянського ЗРК С-200.