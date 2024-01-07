До 12 років тюрми загрожує пропагандисту з Луганщини, який виправдовує війну рф проти України

19 квітня 2024, 16:24

СБУ задокументувала діяльність газетника-колаборанта, який виправдовував агресію рф проти України та проводив прокремлівську пропаганду на тимчасово окупованій Луганщині.

Фігурантом є колишній кореспондент видання «Попаснянський вісник», який залишився в окупації та добровільно погодився у співпраці з рашистською «адміністрацією» видавати пропагандистську газету.

Окупанти призначили його «головним редактором» друкованого видання «Попаснянский вестник». Газета увійшла до складу так зв. «гуп "Луганьмедиа"», створеного окупантами для проведення централізованої інформаційно-пропагандистської діяльності на тимчасово окупованій Луганщині.

Наприкінці липня 2022 р. колаборант під наглядом окупантів видав перший номер «Попаснянского вестника». Газета містила матеріали на підтримку дій російських терористів та антиукраїнські фейки.

Утім, нове «медіа» проіснувало не дуже довго, адже у зруйнованій окупантами Попасній практично не залишилося населення, яке б стало цільовою аудиторією для роспропаганди.

У серпні минулого року СБУ👉 повідомила «головному редактору» видання про підозру в колабораційній діяльності.

У ході подальшого досудового розслідування, вивчення поширюваного ним контенту слідчі зібрали докази вчинення зловмисником ще одного кримінального правопорушення.

Йому інкримінується здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, заперечення тимчасової окупації частини території України (ч. 6 ст.111-1 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території. Вживаються заходи для його притягнення до відповідальності.

❗Пропагандисту загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.