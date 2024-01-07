Співробітник ТЦК на Чернігівщині відкрив вогонь через напад на нього цивільних

20 квітня 2024, 17:50

У суботу, 20 квітня, в Чернівецькій області сталася ситуація, коли група цивільних осіб агресивно поставилась до дій військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК та СП) та начебто здійснили на нього напад, заблокувавши його транспортний засіб. Про це повідомляє Чернівецький обласний ТЦК.

📢«Поблизу села Чорногуз, під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК та СП було скоєно напад групою цивільних осіб. Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього застосували силу та погрози. Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я зробив постріли в землю, внаслідок чого ніхто не постраждав. На місце події їм було викликано представників поліції», - розповіли в ОТЦК та СП.

У ТЦК з'ясовують усі обставини та причини інциденту й сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів. У ТЦК також зазначили, що згідно з частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням в особливий період» тягне за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

📅Нагадаємо, що 19 квітня у Львові на вулиці Кобилиці було зафіксовано випадок, коли чоловіки у військовій формі «скрутили» іншого чоловіка та повалили його на землю. У ТЦК заявили, що буде проведено службову перевірку з огляду на надані відеоматеріали.

Також на початку квітня на Хмельниччині виник скандал із звинуваченням активістки в побитті в одному з військкоматів. У ТЦК заперечували це, назвавши інцидент провокацією.