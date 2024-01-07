 По Одесі росіяни здійснили ракетний удар, серед поранених дитина. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
20 квітня 2024, 20:18

По Одесі росіяни здійснили ракетний удар, серед поранених дитина

Російські загарбники нанесли ракетний удар по місту Одеса. Наразі повідомлено про трьох постраждалих, серед них трирічна дитина. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі у суботу, 20 квітня.

За його даними, окупанти не припиняють терор мирного населення. В результаті чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному житловому секторі.

📢«Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати. Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено. Медики надають всю необхідну допомогу», – написав Кіпер.

Наслідки російського удару ліквідовують рятувальники та комунальні служби.

📅Нагадаємо, сьогодні зранку ворог завдав удару балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.

Також у суботу, 20 квітні, стало відомо, що рашисти обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Там загинуло двоє людей. Також є поранені та значні руйнування житлової інфраструктури.

Джерело: "Одеська ОВА"
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