По Одесі росіяни здійснили ракетний удар, серед поранених дитина

20 квітня 2024, 20:18

Російські загарбники нанесли ракетний удар по місту Одеса. Наразі повідомлено про трьох постраждалих, серед них трирічна дитина. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі у суботу, 20 квітня.

За його даними, окупанти не припиняють терор мирного населення. В результаті чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному житловому секторі.

📢«Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати. Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено. Медики надають всю необхідну допомогу», – написав Кіпер.

Наслідки російського удару ліквідовують рятувальники та комунальні служби.

📅Нагадаємо, сьогодні зранку ворог завдав удару балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.

Також у суботу, 20 квітні, стало відомо, що рашисти обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Там загинуло двоє людей. Також є поранені та значні руйнування житлової інфраструктури.