Фінансовий пакет допомоги Україні: Конгрес США відхилив всі поправки

20 квітня 2024, 20:26

Палата представників США, нижня палата Конгресу США, відхилила всі поправки до законопроєкту про допомогу Україні. Про це повідомив Голос Америки у суботу, 20 квітня.

Зазначено, що було відхилено поправки конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала вилучити з законопроєкту чотири положення, зокрема пов'язані з програмою PDA, що дає змогу Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Також було відхилено поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною, та поправку від конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала «кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля».

📢«Конгресмен Кевін Герн від Оклахоми сам відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів Фонду підтримки економіки для виплати пенсій», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, 20 квітня в Конгресі США відбудеться голосування стосовно законопроєктів, які містять допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Президент США Джо Байден запевнив, що «негайно підпише» законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, коли їх схвалить Конгрес.