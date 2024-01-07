 Конгрес США схвалив допомогу Україні. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
20 квітня 2024, 21:04

Конгрес США схвалив допомогу Україні

Палата представників США – нижня палата Конгресу США – прийняла законопроєкт про надання майже $61 млрд допомоги Україні. Про це відомо під час трансляції голосування в Палаті представників у суботу, 20 квітня.

Фінальний результат ✅ ЗА - 311

  • 210 демократів;
  • 101 республіканець.

Зауважимо, що це НЕ фінальне голосування у Конгресі!
Після голосування за законопроєкт по Україні наступні кроки такі:

  • голосування за останній закон в пакеті за Ізраїль (також прийнято);
  • надалі всі 4 законопроєкти обʼєднують і роблять правкою в сенатську версію;
  • слідом Сенат має взяти його сьогодні в роботу і провести перше голосування!;
  • і ось коли у друге голосування (воно може бути й через пару днів), то тоді вже все);
  • підпис президента США Джо Байдена.

Детально щодо сьогоднішнього голосування в США:

Уповістці дня було чотири важливі законопроєкти. Три з яких безпосередньо про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

  • ✔️для Ізраїлю пропонувалося виділити $26,38 млрд,
  • ✔️для України — $60,84 млрд,
  • ✔️для Тайваню— $8,12 млрд.

📈 Загальна сума асигнувань у рамках трьох законопроєктів становила $95,34 млрд.

  • ✔️Четвертий законопроєкт про використання заморожених російських активів на приблизно €5 млрд. та обмеження використання TikTok.
Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: