Конгрес США схвалив допомогу Україні

20 квітня 2024, 21:04

Палата представників США – нижня палата Конгресу США – прийняла законопроєкт про надання майже $61 млрд допомоги Україні. Про це відомо під час трансляції голосування в Палаті представників у суботу, 20 квітня.

Фінальний результа т ✅ ЗА - 311

210 демократів;

101 республіканець.

Зауважимо, що це НЕ фінальне голосування у Конгресі!

Після голосування за законопроєкт по Україні наступні кроки такі :

голосування за останній закон в пакеті за Ізраїль (також прийнято);

надалі всі 4 законопроєкти обʼєднують і роблять правкою в сенатську версію;

слідом Сенат має взяти його сьогодні в роботу і провести перше голосування!;

і ось коли у друге голосування (воно може бути й через пару днів), то тоді вже все);

підпис президента США Джо Байдена.

Детально щодо сьогоднішнього голосування в США:

Уповістці дня було чотири важливі законопроєкти. Три з яких безпосередньо про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

✔️для Ізраїлю пропонувалося виділити $26,38 млрд,

✔️для України — $60,84 млрд,

✔️для Тайваню— $8,12 млрд.

📈 Загальна сума асигнувань у рамках трьох законопроєктів становила $95,34 млрд.