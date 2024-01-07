Конгрес США схвалив допомогу Україні

Палата представників США – нижня палата Конгресу США – прийняла законопроєкт про надання майже $61 млрд допомоги Україні. Про це відомо під час трансляції голосування в Палаті представників у суботу, 20 квітня.
Фінальний результат ✅ ЗА - 311
- 210 демократів;
- 101 республіканець.
Зауважимо, що це НЕ фінальне голосування у Конгресі!
Після голосування за законопроєкт по Україні наступні кроки такі:
- голосування за останній закон в пакеті за Ізраїль (також прийнято);
- надалі всі 4 законопроєкти обʼєднують і роблять правкою в сенатську версію;
- слідом Сенат має взяти його сьогодні в роботу і провести перше голосування!;
- і ось коли у друге голосування (воно може бути й через пару днів), то тоді вже все);
- підпис президента США Джо Байдена.
Детально щодо сьогоднішнього голосування в США:
Уповістці дня було чотири важливі законопроєкти. Три з яких безпосередньо про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.
- ✔️для Ізраїлю пропонувалося виділити $26,38 млрд,
- ✔️для України — $60,84 млрд,
- ✔️для Тайваню— $8,12 млрд.
📈 Загальна сума асигнувань у рамках трьох законопроєктів становила $95,34 млрд.
- ✔️Четвертий законопроєкт про використання заморожених російських активів на приблизно €5 млрд. та обмеження використання TikTok.