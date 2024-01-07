Обмеження та контроль щодо онлайн-казино запроваджено за рішенням РНБО

20 квітня 2024, 12:47

Рада національної безпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо азартних ігор, які передбачають обмеження діяльності онлайн-казино. Президент указом від 20 квітня увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

📌 РНБО доручила Кабінету міністрів :

розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;

заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень;

зобовʼязати організатора азартних ігор встановити ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;

впровадити державну систему онлайн-моніторингу;

провести національну інформаційно-розʼяснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, блокування нелегальних сайтів, де надається доступ до азартних ігор.

Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ та керівники військових формувань під час воєнного стану повинні запровадити заборону для військових щодо доступу до онлайн-казино.

👉СБУ повинна протягом двох місяців провести перевірки всіх організаторів азартних ігор, а Нацбанку упродовж двох місяців необхідно затвердити рекомендації банкам щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх.

👉Мінцифри, згідно з указом президента, проведе у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії у їх магазинах додатків.

👉Міністерству охорони здоров'я доручено протягом трьох місяців розробити клінічний протокол лікування від ігрової залежності (лудоманії).

📅Нагадаємо, раніше подана петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на розгляд РНБО готується питання щодо загроз безпеці суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери.