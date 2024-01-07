Обмеження та контроль щодо онлайн-казино запроваджено за рішенням РНБО

Рада національної безпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо азартних ігор, які передбачають обмеження діяльності онлайн-казино. Президент указом від 20 квітня увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.
📌РНБО доручила Кабінету міністрів:
- розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;
- заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень;
- зобовʼязати організатора азартних ігор встановити ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;
- впровадити державну систему онлайн-моніторингу;
- провести національну інформаційно-розʼяснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, блокування нелегальних сайтів, де надається доступ до азартних ігор.
- Зазначається, що головнокомандувач ЗСУ та керівники військових формувань під час воєнного стану повинні запровадити заборону для військових щодо доступу до онлайн-казино.
👉СБУ повинна протягом двох місяців провести перевірки всіх організаторів азартних ігор, а Нацбанку упродовж двох місяців необхідно затвердити рекомендації банкам щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх.
👉Мінцифри, згідно з указом президента, проведе у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії у їх магазинах додатків.
👉Міністерству охорони здоров'я доручено протягом трьох місяців розробити клінічний протокол лікування від ігрової залежності (лудоманії).
📅Нагадаємо, раніше подана петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.
Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на розгляд РНБО готується питання щодо загроз безпеці суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери.