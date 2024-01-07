Росіяни зруйнували житлову багатоповерхівку у Вовчанську та вбили людей

20 квітня 2024, 13:18

Вранці 20 квітня Вовчанськ був обстріляний військами рф. Ворожий удар прийшовся на багатоповерховий будинок, що призвело до жертв та поранених. Про це повідомлено поліцією Харківської області.

📢«За попередніми даними, військові РФ завдали удар уніфікованим міжвидовим плануючим боєприпасом УМПБ», – зазначено у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу третій підʼїзд дев’ятиповерхового житлового будинку було повністю зруйновано. Другий підʼїзд також зазнав часткових руйнувань даху.

Двох мешканців вдалося деблокувати з квартири. Жінка 1963 року народження та чоловік 1979 року народження отримали поранення. Відомо, що 60-річний чоловік, який під час російського удару перебував у своєму саду, загинув на місці.

Кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни вже розпочато.

📅Нагадаємо, що вранці 20 квітня війська росія вдарили балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.

Також, в ніч на суботу, 20 квітня, повідомлялося, що війська рф атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя.