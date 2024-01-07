Промислову та цивільну інфраструктуру Запоріжжя було атаковано росіянами

20 квітня 2024, 13:35

В ніч на суботу, 20 квітня, ракети з російської федерації атакували промислову інфраструктуру у Запоріжжі. Про це інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зауважив, що протягом останньої доби ворожі війська здійснили 291 удар по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали сім населених пунктів.

💥Зазначено, що російська авіація здійснила 5 повітряних атак на Роботине, Малу Токмачку та Новоандріївку. Також були виявлені 32 безпілотники різних модифікацій, які атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Два обстріли залпових вогневих систем накривали Левадне та Роботине. Також було зафіксовано 252 артобстріли по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

📢«Надійшло 22 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали», - додав голова ОВА.

📅Нагадаємо, що 14 квітня російські війська обстріляли Запорізьку область 400 разів, внаслідок чого постраждали сім населених пунктів, на жаль, було зафіксовано жертви.

💥Також, сьогодні, 20 квітня, в Одесі вранці під час повітряної тривоги пролунав вибух.