 У двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею припинено блокування руху. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
20 квітня 2024, 13:50

У двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею припинено блокування руху

У суботу, 20 квітня, після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту та припинили блокування пунктів пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова». Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у штатному режимі без обмежень, повідомили у Держприкордонслужбі України.

📢«Зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок. Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», - йдеться у повідомленні українських прикордонників.

📅Нагадаємо, раніше було повідомлено, що польські фермери 18 квітня відновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова — Краківець» та «Медика — Шегині».

Також зазначалось, що 16 квітня вдень польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів».

Джерело: "ДПСУ | Держприкордонслужба"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: