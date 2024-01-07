У двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею припинено блокування руху

20 квітня 2024, 13:50

У суботу, 20 квітня, після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту та припинили блокування пунктів пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова». Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у штатному режимі без обмежень, повідомили у Держприкордонслужбі України.

📢«Зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок. Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», - йдеться у повідомленні українських прикордонників.

📅Нагадаємо, раніше було повідомлено, що польські фермери 18 квітня відновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова — Краківець» та «Медика — Шегині».

Також зазначалось, що 16 квітня вдень польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів».