До Брянськкої області на росію завітали безпілотники та спалили підстанцію

20 квітня 2024, 14:27

У селищі Вигоничі Брянської області на росії увечері в п’ятницю, 19 квітня, сталася велика пожежа під час атаки БпЛА, повідомила місцева влада та свідки події через соціальні мережі.

За заявою місцевого губернатора, пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури сталася від уламків при падінні збитого БпЛА.

🛫Також він запевнив, що загалом, над областю нібито збили шість безпілотників.

⚡В той самий час, у чисельних російських пабліках із посиланням на місцевих жителів пишуть, що горіла електропідстанція. Вказується, що перед потужною пожежею було чути п’ять – шість вибухів, у повітрі працювала ППО. За попередніми даними, підстанцію атакували кілька БпЛА.

Місцеві мешканці та свідки через соцмережі публікують відео з місця події.

📅Нагадаємо, нещодавно у ГУР вже повідомляли, що у Брянську горіла підстанція, внаслідок чого було знеструмлено військові об’єкти російських загарбників.

❗Також на території країни-агресора росії у Брянській області уражено радіолокаційну станцію, яка контролювала небо на 700 кілометрів углиб України.