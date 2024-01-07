На росії під Смоленськом БпЛА атакували нафтобазу «Лукойла», виникла велика пожежа

20 квітня 2024, 15:12

Велика пожежа на російській нафтобазі «ЛУКОЙЛ-Центрнафтопродукт" у Кардимовому Смоленській області на росії відбулась проти ночі суботи, 20 квітня. До ворожого енергетичного об'єкта завітали безпілотні літальні апарати, про що було повідомлено главою Кардимівськго району на росії.

📢«Біля другої години ночі у результаті атаки відбулась велика пожежа в нас на нафтобазі Лукойл-нефтіко. Знаходжусь на місці, всі оперативні служби також знаходяться на місці, працюємо та закликаємо всіх зберігати спокій та не піддаватись паніці», – заспокоював своїх громадян глава району.

Зазначено, що російські сили ППО нібито збили усі дрони та їх уламки впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, а саме на велику російську нафтобазу "ЛУКОЙЛ-Центрнафтопродукт".

Внаслідок удару сталося займання ємності з пально-мастильними матеріалами. За попередніми даними російської сторони, ніхто не постраждав.

📌Також сьогодні повідомлялось, що до Брянської області на росію завітали безпілотники та спалили підстанцію.

📅Нагадаємо, 18 квітня в Брянській області на росії дрони влаштували «бавовну» на військових об'єктах.

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