Вбивство поліцейського військовими: ВСУ підтвердили, що на відео їхні бійці

20 квітня 2024, 17:15

У Сухопутних військах ВСУ підтвердили, що на відео, яке, ймовірно, було зафіксовано боді-камерою поліцейського після розстрілу патруля у Вінницькій області, присутні військові однієї з бригад. Про це Сухопутні війська повідомляють у соцмережах.

📢«Схиляємо голови у жалобі разом із працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Це непоправна втрата, винні у цьому злочині мають зазнати найсуворішого покарання. На відео, яке розповсюджується у медіа, присутні військовослужбовці однієї з військових частин Сухопутних військ Збройних сил», - розповіли у пресслужбі.

Відомство уточнило, що командування Сухопутних військ максимально сприятиме для проведення всебічного та неупередженого розслідування у справі вбивства поліцейського військовослужбовцями.

📅Нагадаємо, що близько другої години ночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області співробітники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто було двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейським. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, його напарника поранено.

Раніше повідомлялося, що підозрювані у вбивстві поліцейського є нібито військовослужбовцями 28 загальновійськової бригади Збройних Сил України. Командування бригади заперечувало їхню приналежність до своїх військовослужбовців. Офіційне спростування з'явилося на сторінці 28 ОМБр.