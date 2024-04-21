Ситуація щодо російського вторгнення на 21.04.2024

Цитата дня

Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.

МАДЯР 07.01.2024