В окупованому Севастополі «приліт» ракет, пожежа в бухті

21 квітня 2024, 13:32

У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Мережею шириться відео з першими кадрами «прильоту» в Севастопольській бухті. Інформаційні ресурси та соцмережі поширили інформацію в неділю, 21 квітня.

📢«Ракета в'їб...ла в пароплав! Бачиш, горить! Так що в мене другий день народження!», – заявив за кадром чоловік, який знімав відео.

Із самого ранку в тимчасово окупованому Криму повідомляли про серію вибухів, яку чули місцеві мешканці.

Окупаційний гауляйтер развожаєв вже встиг зробити заяву про атаку «протикорабельної ракети, яку відбили». Окупант-псевдопосадовець стверджував, що уламки нібито «збитої» ракети спричинили «невелике загоряння».

📅Нагадаємо, що 17 квітня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи на військовому аеродромі окупантів у Джанкої, де дислокується 39-й вертолітний полк російських загарбників.

Згодом у мережі з'явились перші супутникові знімки з наслідками нещодавніх влучних та результативних ударів ЗСУ по тимчасово окупованому Джанкою в Криму.