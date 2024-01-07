Із РСЗВ «Смерч» росіяни вдарили по місту Українськ: є жертви, поранені

21 квітня 2024, 13:50

Російські окупаційні війська в черговий раз вчинили атаку на місто Українськ на Донеччині вранці в неділю, 21 квітня. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура у своєму Telegram-каналі.

Ворожа атака по Українську сталася приблизно о 8:00 годині ранку. Воєнні злочинці використали проти мирного населення ракетну систему РСЗВ «Смерч».

📢«Внаслідок влучання засобу ураження біля будинку загинула 82-річна жінка. Крім того, зазнали травм різного ступеня тяжкості четверо чоловіків віком від 21 до 53 років», – ідеться в повідомленні.

Усім потерпілим з осколковими пораненнями та забоями надано кваліфіковану медичну допомогу.

📢«Також пошкоджено 6 багатоквартирних житлових будинків», – додали в прокуратурі.

По факту ворожого обстрілу міста почато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

📅Нагадаємо, що 20 квітня війська рф обстріляли Вовчанськ, що призвело до жертв і поранених. Крім того, росіяни здійснили ракетний удар з тимчасово окупованого Криму по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.