Штурмовий літак було передано Литвою в допомогу Україні

21 квітня 2024, 14:04

Україні надійшла нова партія військової допомоги з Литви в суботу, 20 квітня. Це легкий штурмовий літак L-39ZA Albatros, який використовуватиметься для підготовки та навчання офіцерів з керування винищувачами. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

📢«Ми доставили Збройним силам України розібраний легкий штурмовий літак L-39ZA Albatros», - повідомили у міністерстві.

Також вказано, що в Литві саме ці штурмовики використовувались для тренування офіцерів у керуванні винищувачами, що забезпечувало їх відмінну бойову готовність.

📅Нагадаємо, що в суботу, 20 квітня, Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про надання допомоги Україні. Цей документ отримав підтримку більшості конгресменів. Згідно з ним, загальний розмір допомоги становить 60,84 мільярда доларів.