 Під російським обстрілом знову житлові квартали Херсона. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
21 квітня 2024, 14:29

Під російським обстрілом знову житлові квартали Херсона

Вранці близько 4 години війська країни-агресора здійснили атаку на житлові квартали Корабельного району Херсона, що призвело до пошкодження будинків та перебоїв у газопостачанні. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram в неділю, 21 квітня, опублікувавши відповідне відео.

Зазначено, що черговий російський обстріл здійснювався з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини.

📢«Вибиті вікна, пошкоджені балкони, згорілі автівки, налякані дорослі й діти...Це коротко про сьогоднішній ранок у Херсоні. Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега близько 4:00 вгатила по житлових кварталах Корабельного району», - написав Мрочко.

За його словами, жителі обстріляних будинків «проведуть свій вихідний, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів». При цьому вказано, що від чергових російських ударів пошкоджено газову трубу, перервано газопостачання, але мирні мешканці цього разу, на щастя, не постраждали.

Нагадаємо, що в неділю зранку, 21 квітня, армія росії атакувала місто Українськ в Донецькій області, при цьому одна людина загинула, а чотири поранені. Також вороги атакували 20 населених пунктів Херсонської області та сам Херсон, обстрілявши житлові будинки, агропідприємства та газопроводи.

Джерело: "Херсонська МВА"
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