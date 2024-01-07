Одещина під російським ракетним ударом: є поранені

21 квітня 2024, 16:25

Російські війська вдарили ракетами по транспортно-логістичному об'єкту в Одеській області, що призвело до пошкодження приватних будинків та поранень щонайменше чотирьох людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram в неділю, 21 квітня.

📢«Ворог продовжує точкові ракетні удари. Після обіду вдарив балістикою по Одеській області. Цілився по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури», - написав він

За словами Кіпера, вибуховою хвилею та уламками ракети було пошкоджено приватні будинки, один із яких зазнав критичного руйнування стелі. Також внаслідок обстрілу виникло загоряння сіна на приватному подвір'ї.

📢«Стало відомо про чотирьох постраждалих. З них три чоловіки та одна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу», - додав він.

Рятувальники та всі відповідні комунальні служби займаються ліквідацією наслідків чергової російської атаки.

📅Нагадаємо, що 20 квітня війська рф здійснили удар балістичною ракетою по інфраструктурному об’єкту в Одеській області. 19 квітня також росіяни атакували ракетами Одеську область та завдали шкоди припортовій інфраструктурі.