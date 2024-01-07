Поліція затримала військових, яких підозрюють у вбивстві поліцейського

21 квітня 2024, 16:41

Поліція затримала осіб, підозрюваних у нападі на поліцейських, де загинув співробітник правоохоронних органів у Вінницькій області. Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський у Facebook в неділю, 21 квітня.

📢«Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД», – зазначив він.

За словами Вигівського, всі затримані – військовослужбовці. Це батько та син, 52 та 26 років, відомі як мешканці Вінницької області. Відтепер їм може загрожувати довічне покарання.

📢«Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першими, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників», – додав голова Нацполіції.

📅Нагадаємо, що у ніч на 20 квітня на Вінниччині двоє військових вбили поліцейського та поранили ще одного. Поліцейські зупинили підозрілий автомобіль для перевірки, а двоє військових, що знаходились всередині, відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, його напарник поранений. У ЗСУ підтвердили, що в авто знаходилися військові однієї з частин.