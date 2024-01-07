 Черговий корабель росії в окупованому Криму було пошкоджено – ВМС. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
21 квітня 2024, 17:40

Черговий корабель росії в окупованому Криму було пошкоджено – ВМС

Українські військові сьогодні, 21 квітня, здійснили влучний удар по російському кораблю «Коммуна» у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

📢«Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ рф "Коммуна". Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму», – зазначив Плетенчук на своїй сторінці у Facebook.

Корабель «Коммуна» – один з найдавніших кораблів російського флоту, спущений на воду ще під час Першої світової війни в 1913 році. Він входив до складу Балтійського флоту в 1915 році, а пізніше був переданий до Чорноморського флоту рф та базувався в Севастополі.

«Коммуна» має призначення для пошуку і порятунку підводних човнів та використання підводних апаратів, що робить його єдиним судном в Чорному морі, здатним виконувати подібні завдання.

📅Нагадаємо, вранці 21 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, було перекрито кримський міст та вирувала паніка в окупантів. У мережі після цього поширилось відео, на якому чоловік показав дим, який підіймався з бухти, та розповів про приліт ракети в корабель.

Російські загарбники також підтвердили ракетну атаку на один зі своїх кораблів, але стверджували, що ракету збили, а пожежа виникла внаслідок падіння уламків після роботи російської ППО. Водночас Telegram-канал «Кримський вітер» припустив, що, ймовірно, міг бути пошкоджений раритетний корабель «Коммуна», що робить цю ціль не менше унікальною, ніж колишній крейсер «москва».

Джерело: "Речник ВМС України"
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