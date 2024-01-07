В Харкові атаковано телевізійну інфраструктуру: росіяни зруйнували телевежу

22 квітня 2024, 18:05

Російські окупанти атакували обʼєкт телевізійної інфраструктури у Харкові. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації у понеділок, 22 квітня.

Під час повітряної тривоги усі співробітники перебували в укритті. Людських жертв, на щастя, немає.

❗В Харківській ОВА повідомили, що на цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення, та в черговий раз звернулись до громадян із закликом про довіру лише офіційним джерелам інформації.

📅Нагадаємо, раніше було повідомлено, що терористи з рф продовжують обстрілювати громади Харківщини. Російські загарбники завдали ударів по трьох населених пунктах Харківщини.

📢«У Вовчанську російська керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату, а в с. Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється», – повідомив голова Харківської ОДА

Також окупанти цілили по місту Дергачі. Удар був по відкритій території. На цю хвилину — без постраждалих.