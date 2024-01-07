Суд залишив Коломойського під вартою та знову зменшив заставу

22 квітня 2024, 20:32

Шевченківський районний суд Києва 22 квітня вирішив продовжити термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня. Проте, суд знову зменшив альтернативу застави, знизивши її з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. Інформацію про це передає Інтерфакс-Україна, посилаючись на одного з учасників засідання.

Суд відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата та відмовитись від його арешту з огляду на стан здоров'я, задовольнивши вимоги прокурора Офісу генпрокурора Сергія Дем'янчука, який представляє сторону обвинувачення.

Нагадаємо, в лютому суд вже залишив Коломойського під вартою ще на два місяці до 25 квітня. Крім того, розмір застави знову був зменшений на 150 млн грн, до 2,4 млрд грн. У вересні 2023 року максимальний розмір застави становив практично 3,9 млрд грн.

Також у вересні 2023 року Служба безпеки, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора оголосили Коломойському підозру за статтями: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Додатково до цього Коломойському були пред'явлені ще дві підозри: за виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.