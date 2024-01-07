Херсон під постійними російськими атаками: ворог поцілив по автобусній зупинці

22 квітня 2024, 14:16

Під черговою російською атакою опинився Дніпровський район Херсона. У результаті ворожого обстрілу автобусної зупинки в Херсоні постраждала 44-річна жінка, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у своєму Telegram-каналі в понеділок, 22 квітня.

📢«Потерпіла отримала контузію, поранення ноги, вибухову та черепно-мозкову травми. Її госпіталізували в лікарню, де надається медична допомога», – зазначено в повідомленні.

Згодом ОВА додала, що в результаті чергового російського обстрілу, цього ж дня, постраждали ще двоє чоловіків, 48 та 51 рік.

📢«Потерпілих з контузіями та вибуховими травмами госпіталізували. Лікарі надають їм медичну допомогу», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу війська рф обстріляли п'ять населених пунктів Херсонщини та сам обласний центр, в результаті чого три людини, включаючи дитину, отримали поранення. Крім того, в Зміївці Бериславського району Херсонщини місцевий житель постраждав від атаки російського безпілотника.