Речник ВМС Дмитро Плетенчук очолить також пресцентр Сил оборони півдня

22 квітня 2024, 14:31

Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу Військово-морських сил, стане головою об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, поєднуючи обидві посади. Про це він сам повідомив, передає Українська правда в понеділок, 22 квітня.

📢«Це вже не чутки. Приступаю до виконання обов’язків. Оформлення документів уже триває. Мені треба прийняти нову посаду, ознайомитися з нею, зі структурою роботи − на це піде якийсь час. Думаю, розпочати зможу з початку наступного тижня. Але якщо зможу цю структуру швидко переформатувати в той вигляд, в якому її бачу, то, може, і раніше», – сказав він.

Плетенчук відповів на запитання щодо свого бачення структури пресцентру Сил оборони півдня, зазначивши:

📢«В мене є досвід роботи з медіа більше 8 років. Це вже 13 посада в якості пресофіцера. В мене є власне бачення роботи. Журналісти, які працювали зі мною в Миколаївській і Херсонській області, в ВМС, знайомі з моїм стилем роботи. Він їх влаштовував».

Він також запевнив, що й надалі буде «максимально відкритим і демократичним до преси».

📅Нагадаємо, що нещодавно Генеральний штаб Збройних Сил України провів ротаційні заходи в Центрі стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня та звільнив з посади полковника Наталію Гуменюк, яка очолювала об'єднаний координаційний пресцентр.

Раніше група журналістів звернулася до військового керівництва України з вимогою замінити керівницю об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, заявляючи, що вона «забороняє висвітлювати воєнні злочини росіян та не дає показувати оборонців Херсонщини».

📅Також нагадаємо, що начальником служби звʼязків з громадськістю командування Повітряних сил України в березні було призначено представника Сухопутних військ майора Іллю Євлаша.