Поляки вперше з 9 лютого розблокували пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ»

22 квітня 2024, 17:14

Пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ», який був заблокований польськими протестувальниками з 9 лютого, тепер розблоковано. Про це повідомили Державна прикордонна служба України та Державна митна служба України в понеділок, 22 квітня.

📢«За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13-й годині (за київським часом) завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», - йдеться на сайті ДПСУ.

Додатково, Державна митна служба уточнила, що страйк польських перевізників було припинено о 13:40. Валентина Черниш, речниця Волинської митниці, зазначила, що станом на ранок 22 квітня у черзі перед пунктом пропуску «Дорогуськ» з боку Польщі було 400 вантажівок, а ще 140 очікували на перетин кордону в електронній черзі.

📢«О 13:45 нас сповістили, що працюємо в обох напрямках у штатному режимі, тобто здійснюватиметься пропуск по 600 траспортних засобів в обидва боки за добу», - пояснила Черниш.

Також за її словами, волинські митники готуються працювати у посиленому режимі, щоб усі водії, які очікують у черзі, могли швидко перетнути кордон.

📅Нагадаємо, що ще зранку 22 квітня польські протестувальники блокували рух вантажівок на пунктах пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська», пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або взагалі обмежували рух.