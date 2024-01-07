 Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині: четверо поранених. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
23 квітня 2024, 17:15

Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині: четверо поранених

Російські війська вчинили ракетний удар у Дніпровському районі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram у вівторок, 23 квітня.

📢«Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей. Троє чоловіків - 34, 48 і 70 років. Та 72-річна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією Лисака, сталися дві пожежі. Збирається додаткова інформація.

📅Нагадаємо, що 20 квітня бійці підрозділу ПВК «Схід» збили ракету над Новомосковським районом Дніпропетровської області. Через це виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

Також повідомлялось, що внаслідок російського обстрілу в Синельниковому Дніпропетровської області загинули троє дітей - 14-річна дівчинка і двоє хлопчиків - 6 та 8 років. Загалом загинули шестеро людей, ще шестеро отримали поранення.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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