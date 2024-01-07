США не забороняли бити по російських НПЗ – Маркарова

Посол України у Вашингтоні, Оксана Маркарова, в інтерв'ю «Європейській правді» зазначила, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від Сполучених Штатів із проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах.
📢«Не було офіційно заяв США про те, що ми не можемо це робити», - підкреслила посол.
Вона також додала, що Сполучені Штати виступили проти того, щоб удари по об'єктах на території росії завдавалися американською зброєю.
📢«Як посол, кажу вам, що жодного разу через мене не було передано ніяких обмежень щодо того, що ми робимо безпосередньо власною зброєю», – підкреслила Маркарова.
📅Нагадаємо, нещодавно глава Пентагону, Ллойд Остін, закликав Україну припинити атакувати російські нафтопереробні заводи через різке підвищення світових цін на нафту.
Міжнародне енергетичне агентство також погодилося з позицією США, стверджуючи, що удари по російських НПЗ можуть підірвати світові ринки нафтопродуктів.
Водночас президент України, Володимир Зеленський, наголосив на необхідності підтримки ударів по об'єктах нафтової інфраструктури країни-агресора, а ПАРЄ визнала російські НПЗ законною ціллю для ЗСУ.