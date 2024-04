23 квітня 2024, 17:56 Велика Британія відправила в Україну партію пожежно-рятувальної техніки Британське видання The Telegraph повідомило, що Велика Британія вислала до України найбільшу колону пожежно-рятувальної техніки з початку повномасштабного вторгнення рф. 📢«Колона складається з 33 автомобілів, серед яких 20 пожежних машин. Крім власне машин, призначених для пожежогасіння, британці передали в Україну приблизно 2800 одиниць обладнання, включаючи драбини, човни та дихальні апарати», – зазначається у статті. Молодший міністр з питань злочинності, поліції та пожежної служби Великої Британії, Кріс Філп, у своїй колонці для The Telegraph відзначив, що це обладнання життєво необхідне для "героїчних пожежників" України та висловив своє захоплення подвигом українських рятувальників. Він також підкреслив, що 91 український рятувальник загинув під час порятунку постраждалих від російських обстрілів і бомбардувань. 📢«путін навмисно атакує цивільне населення та цивільні будівлі в Україні, що призводить до безпрецедентних навантажень на пожежно-рятувальні служби, які реагують на ці атаки. Той факт, що українські пожежно-рятувальні служби змогли відреагувати на таку кількість інцидентів, зазнавши при цьому значних втрат особового складу і техніки, просто вражає», – наголосив він. Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Україні було знищено 396 пожежних станцій і майже 1 700 пожежних автомобілів, а близько 350 пожежників отримали поранення, п'ятеро рятувальників перебувають у російському полоні. 📢«Україна повинна перемогти у цій війні, і ми ніколи не повинні вагатися у нашій підтримці. Якими б великими чи малими не були наші дії, ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні досягти перемоги — як і всі цивілізовані країни», – зазначив Філп. Видання також нагадує, що з початку вторгнення росії в Україну, Велика Британія вже відправила шість автомобільних і одну залізничну партії допомоги. Джерело: "The Telegraph" irtafax.com