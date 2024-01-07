США приготували озброєння для України на $1 млрд - ЗМІ

23 квітня 2024, 19:07

США готують значний пакет військової допомоги для України на суму 1 млрд доларів, повідомлено Reuters у вівторок, 23 квітня, з посиланням на двох американських чиновників.

📢«Пакет допомоги включає транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою», – зазначається у повідомленні.

Видання Politico додає, що ЗСУ отримають БМП Bradley, бронетранспортери M113, Humvee, а також ракети різного призначення та дальності.

📅Раніше ЗМІ повідомили, що більшість зброї з пакета допомоги США вже на складах у Німеччині й Польщі, що дозволить оперативно доставити її на фронт в Україні.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні, більша частина якої піде на військову підтримку.