 США приготували озброєння для України на $1 млрд - ЗМІ. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
23 квітня 2024, 19:07

США приготували озброєння для України на $1 млрд - ЗМІ

США готують значний пакет військової допомоги для України на суму 1 млрд доларів, повідомлено Reuters у вівторок, 23 квітня, з посиланням на двох американських чиновників.

📢«Пакет допомоги включає транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою», – зазначається у повідомленні.

Видання Politico додає, що ЗСУ отримають БМП Bradley, бронетранспортери M113, Humvee, а також ракети різного призначення та дальності.

📅Раніше ЗМІ повідомили, що більшість зброї з пакета допомоги США вже на складах у Німеччині й Польщі, що дозволить оперативно доставити її на фронт в Україні.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні, більша частина якої піде на військову підтримку.

Джерело: "Reuters"
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